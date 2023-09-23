البلشى: النقابة تحتفظ لـ"هيكل" بمواقف عديدة دفاعًا عن حرية الصحافة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين سوف تحتفظ للأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل بالعديد من المواقف دفاعًا عن حرية الصحافة باعتبارها إحدى الحريات العامة.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاده: لا ننسى له موقفه الشهير عندما وجه رسالة لأعمال الجمعية العمومية الطارئة فى العاشر من يونيو 1995م لرفض التعديلات، التى أقرها مجلس الشعب فى حينها على قانون الصحافة، الذى أطلق عليه الصحفيون حينها "تعديلات حماية الفساد".

وتابع: "نحن الآن أمام التحدى، الذى تركه لنا الأستاذ حول المهنة، نحاول أن نخوض غماره ربما في واقع أشد صعوبة مما دونه في تحليله، لكنى ومن موقعي ما زلت أرى أملًا في مهنة قادرة على النهوض، وشباب ما زال يحلم بصحافة على قدر المواطنين مهما كانت المصاعب".

أساتذة الصحافة الكبار

واختتم: "في يوم كهذا ونحن نتذكر فضل أحد أساتذة الصحافة الكبار، لا سبيل لنا إلا السعي للخروج من أزمة طالما واجهت الصحافة المصرية، وطالما خرجت منتصرة منها بقوة أبنائها، وكذلك بحرصهم على المهنة والتنوع، وبدفاع لا يلين عن حريتها فى مواجهة أى عسف أو قهر".

وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

أبرز الحضور

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضًا حضرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

يتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد محمد حسنين هيكل، كلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة السيدة "هدايت هيكل"، كما يتم عرض الفيلم التسجيلي للمئوية.

ويلقي كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية "جون ويثرو" كلمة خلال الاحتفال.

كما يتم عقد حلقة نقاشية بعنوان: "النظام العالمي الجديد" والمتحدثين هم: جون ويثرو رئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية، السيد مايكل بينيون، كاتب ومراسل لصحيفة تايمز، يدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.

فيما يختتم الحفل بتقديم الجوائز من السيدة "هدايت هيكل"، يعقبها كلمات الحاصلين على الجوائز.