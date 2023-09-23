السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتم استغلال قوى الطبيعة لـ أغراض عسكرية؟.. باحث جيوسياسى يوضح

التلاعب بالمناخ
التلاعب بالمناخ

قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن  الأسلحة الجيوفيزيائية عبارة عن أساليب لاستغلال قوى الطبيعة لأغراض عسكرية، وهذا يؤثر على الطبيعة بصورة كبيرة، وهذه العملية تتم من خلال عمليات فيزيائية تتم بين الأصداف الصلبة والسائلة والغازية للأرض مع الغلاف الجوي، حيث إنه في حال استطاعت دولة امتلاك سلاح يحفز هذه العمليات الفيزيائية فسوف يتم التحكم في الكثير من الأمور في الطبيعة.

 

الأسلحة الطبيعية المدمرة

وأكد عمرو عمار، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدفاع الروسية أعلنت حوذتها سلاحًا زلزاليًا، وهذا يعني القدرة على إحداث زلزال اصطناعي، من خلال حقن الأرض بطاقة خارجية تفوق قدرة الصخور على تحملها فتتحول إلى موجة حركية، وبالتالي اصطناع الزلزال، ويتم حقن الأرض بقنابل نووية لتسخين الأرض.

التلاعب بالمناخ

وأضاف في حديثه، أن سلاح المناخ يمكن من خلاله التلاعب بالطقس والمناخ من خلال الهندسة الجيولوجية، والتلاعب بأنماط المناخ يسبب سيول، جفاف أنهار، وغيره من مظاهر التغيرات المناخية الحادة.

عمر عمار باحث جيوسياسي صالة التحرير صدى البلد التغيرات المناخية

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