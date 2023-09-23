السجن لمدة 5 سنوات لشقيقان احدثا عاهة لشقيقهم بسبب خلافات عائلية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس المحكمة، بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا ، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعداتهامهما بضرب شقيقهم والتسبب له في عاهة مستديمة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

بلاغ لضباط مباحث العامرية بالتعدي علي شخص

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 2550 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان ، يفيد بقيام المتهمان بضرب المجني عليه وإصابته بعاهة مستديمة، بدائرة القسم.

التحريات شقيقان تعديا علي شقيقهم بسبب خلافات عائلية

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، الي قيام كل من " ص. س.غ " عاطل و" ص.س .غ" عامل ، طلب من المجني عليه شقيقهم " ح.س.غ" عامل زراعي ، حال تواجده بمسكنه النزول ، وفاجئاه بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة في الكاحل الايمن مستخدمين عصا خشبية وذلك علي اثر خلافات عائلية بينهما ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير الطب الشرعي ، إصابة المجني عليه بالكاحل الأيمن ذات طبيعة راضية تنشأ عن المصادمه بجسم صلب ايا كان نوعها ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد للواقعة والتي نشأت عنها عاهة مستديمة تمثلت في تحديد نهاية المفصل بلغت نسبتها 5% وقررت النيابة إحالة المتهمان الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمان في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لعامل بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عتةقد وهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

ترجع القضية رقم 5020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بدائرة القسم.

مشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه حال تواجد المجني عليه " ه.م.إ" عاملبالحانوت الخاص به حضر إليه المتهم " م.ع.م" عاطل، وتعدي عليه بأن كال له ضربه باستخدام عصا خشبية عكاز استقرت بكتفه الأيسر محدثا بذلك إصابته وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. حيث ثبت أن أصابة المجني عليه ذات طبيعة رضية تنتج عن المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضية ايا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد لتاريخ الواقعة وقد تخلف عنها جراء حالته الإصابيه تحدد جزئي في حركة المفصل الكتف الايسر مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 5% ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.