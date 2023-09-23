تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودى ونظيره التركى فى نيويورك

التقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس مساء اليوم.

كما بحث الطرفان أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بين السعودية وتركيا، في وقت بحثا مستجدات الأوضاع وأبرز القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكدت واس أن اللقاء بين بن فرحان وهاكان فيدان، حضره مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن الداود.

مصر تركز على أهمية العمل الجماعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة

وفي وقت سابق، كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ملامح كلمة سامح شكري وزير الخارجية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

وقال خلال لقائه عبر “القاهرة الإخبارية”، إن مصر دائماً كانت تدافع عن دور الأمم المتحدة وميثاقها باعتباره يعبر عن الضمير العالمي، ونظراً أن هذه الدورة تركز على استعادة هذه الثقة، فالكلمة ستتناول الثقة في النظام الدبلوماسي متعدد الأطراف.

وأوضح أن مصر تركز على هذا البعد وأهمية العمل الجماعي والعمل في إطار الامم المتحدة، فضلاً عن احترام مثياق والقواعد والمبادئ التي تأسس عليها ميثاق الأمم المتحدة، وأيضاً تحليل سبب ما وصلنا إليه اليوم وإلى أي مدى وصل وابتعد النظام الدولي والعلاقات الدولية، عن مبادئ هذا المثياق، كيف يمكن أن نستعين الثقة في هذا الميثاق.

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى".

كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي.