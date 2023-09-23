السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد البهى: نهدف زيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة لتوفير العملة الصعبة

الصادرات
الصادرات

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة تأثرت كثيرًا في العالم وليس في مصر فقط من الأحداث العالمية المتمثلة في أزمة كورونا، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع مؤشرات التضخم.

أزمات الصناعة 
 

وأكد المهندس محمد البهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة قدمت الكثير من المبادرات من أجل تشجيع المصنعين على الإنتاج في ظل التحديات العالمية الكثيرة التي واجهها هذا القطاع.


وأضاف في حديثه، أن كل الصناعات في العالم تحتاج إلى مدخلات إنتاج يتم تصديرها من الخارج، وهذه المدخلات تحتاج إلى العملة الصعبة، وهذا الأمر من أهم معوقات هذا القطاع.

الاتجاه نحو التصدير 


وتابع: "اتحاد الصناعات يعمل على زيادة الصادرات للأسواق العربية الواعدة من أجل توفير العملة الصعبة لتغطية الاحتياج المطلوب للقطاع الصناعي".

محمد البهي اتحاد الصناعات صدى البلد صالة التحرير عزة مصطفى

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