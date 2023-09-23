السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جهاز البيئة بالبحيرة: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم حصاد محصول الأرز

على دومة
على دومة

قال علي جمال دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة  بمحافظة البحيرة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم حصاد الأرز، وذلك من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة حرق قش الأرز، مع القيام بتوجيه المزارعين باستخدام المخلفات الزراعية  فى الطرق السليمة، والتى تقوم محافظة البحيرة باستخدامات عديدة وعلى رأسها إعادة تدوير قش الأرز واستخدامه كعلف للمواشى لما توجد به من مواد عالية تساعد على النمو للمواشي، وكذلك إدخاله فى تصنيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، مشيرًا إلى أنه يوجد مصنع  لهذا الغرض بمركز إدكو، ويستقبل قش الأرز من جميع المراكز بالمحافظة.
 

حملات توعوية وتثقيفية للمزارعين
 

كما أكد دومة، أنه تم توجيه حملات توعوية وتثقيفية للمزارعين والمجتمع المحلي بشأن فوائد استخدام المخلفات الزراعية وأثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، مع  تنظيم ورش عمل وندوات توعوية، وإنتاج مواد تثقيفية مثل بروشورات وملصقات تشرح فوائد إعادة استخدام المخلفات الزراعية، مع الاهتمام بدور المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مع العمل على تخصيص لجان مشتركة تضم مزارعين وخبراء بيئيين وممثلين عن الحكومة لتنفيذ مشاريع محددة، مثل إنشاء وحدات تصنيع أو محطات لتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات قيمة.

 أهمية استخدام المخلفات الزراعية 

وأشار دومة إلى أنه تم تعزيز الوعي بأهمية استخدام المخلفات الزراعية وتحفيز المزارعين والمجتمعات المحلية على اتخاذ إجراءات فعالة للاستفادة القصوى من هذه الموارد.

كما أشار المهندس على دومة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من أجل المساهمة فى الاستعداد لاستقبال الموسم الجديد  من حصد الأرز، وتم التوجيه بعمل لجان مكونة من جهاز البيئة  بالمحافظة  والمجالس القروية وتقسيمها نهارًا وليلًا وتكون مهمتها المرور المستمر لرصد  أى مخالفة مع إعداد تقرير يومى عن حصاد محصول الأرز، وكيفية التعامل مع المخلفات، من فرم أو كبس، أو تشوين، مع حصر حرق المخلفات الزراعية المكشوفة وإرسال بيان كامل بها مع عمل المحاضر اللازمة. 

حرق قش الأرز على دومه محافظة البحيرة حصاد الأرز المخالفات الزراعية

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