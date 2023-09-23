"أهمية الدمج في التعليم".. المطران شامي يفتتح المؤتمر التكويني الأول للمدارس البطريركية

تحت شعار "مختلفين لكن مشتركين في عزف لحن جميل"، افتتح المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المؤتمر التكويني الأول للمدارس البطريركية، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

أقيم المؤتمر بالمدرسة البطريركية (الفرير سابقًا)، بمصر الجديدة، تحت رعاية المطران، بحضور الأب رامز قلليني، مسؤول المدارس البطريركية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وقدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الدمج في التعليم.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية في مصر برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية للشباب الباحث عن الدعوة بالإيبارشية.

أقيمت الرياضة الروحية، في الفترة من العشرين، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ببيت الرياضات التابع للراهبات الإليزابتين بالطوايرات، تحت شعار "يارب عرفني طريقك".

رافق الشباب في الرياضة القمص يوسف أقلاديوس، والأب ماركو ناجي، والأب لوقا عايد، والأخت إيلين الكومبونيانية، والأخت منال، من راهبات المحبة، والأخت مريم، من الراهبات الإليزابتين.

قام الأب لوقا بتنشيط الرياضة حول الموضوعات الآتية: أنت سيد أفكارك، أنت من يصنع قراره، فاضي شوية، بالإضافة إلى التمييز الروحي، كما تضمنت الرياضة الروحية أيضًا ساعة السجود، ورتبة التوبة.

كذلك، ترأس راعي الإيبارشية صلاة القداس الإلهي، حيث تأمل نيافته في نص"المرأة الخاطئة"، مركزًا على أهمية التحلي بالشجاعة، لأخذ خطوة نحو الرب، وتجديد حياتنا على ضوء كلمة الله، من خلال سر التوبة الاعتراف.