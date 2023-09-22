الكنيسة الكاثوليكية تشارك في حملة “رحلة الألف كيلو متر"

شاركت الكنيسة الكاثوليكية في مصرممثلة في ذراعها التنموي”كاريتاس"، في تدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر"، وافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية" بمدينة الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم،برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي .

كما شهدت الوزيرة توقيع برتوكول تعاون بين جمعية"كاريتاس- مصر" ممثلة في النائب الدكتور جميل حليم رئيس مجلس الإدارة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ممثله في الدكتور محمد عزب رئيس الجمعية، حيث تم افتتاح عيادة "اسبقنى بخطوة".

ومثل جمعية كاريتاس-مصر كلا من المستشار جميل حليم رئيس مجلس إدارة الجمعية، المطران جورج شيحان عضو مجلس إدارة جمعية كاريتاس - مصر ورئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، دكتور أيمن صادق مدير عام الجمعية، دكتور مجدى حلمي مستشار وزارة التضامن الإجتماعي لبرنامج وعي، ومدير برنامج التربية الأساسية بكاريتاس- مصر، هانى موريس مدير مكتب الإسكندرية، أمير كمال مدير مكتب اللاجئين بالإسكندرية.

وتستهدف عيادة "الصحة الإنجابية" الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "رحلة الألف كيلو متر" من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، وتنطلق من محافظة الإسكندرية اليوم، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات “بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان”، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

وأضافت “القباج” أن الرحلة تستهدف ثلاثة محاور، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم» التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.

أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.