السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد شقير: رسالة بابا الفاتيكان من مارسيليا دعوة للسلام والتعايش وحماية المهاجرين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

كشف خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مارسيليا، مشيرًا إلى أن هناك أجواء احتفالية رائعة من جميع الديانات في استقبال بابا الفاتيكان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مدينة مارسيليا التي يزورها البابا مدينة متنوعة الثقافات ومتعددة العرقيات والجنسيات والديانات تحتفل اليوم، موضحًا أن البابا سيصلي من أجل السلام والإنسان والمهاجرين.

وأشار إلى أن بابا الفاتيكان تحدث عن قضية الهجرة بالأمس وسط احتقان من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي وترحيب من اليسار، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصر على الحضور هو وزوجته صباح اليوم في الجلسة الختامية لمنتدى المتوسط للتعايش والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وشارك فيه البابا فرنسيس.

بابا الفاتيكان يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة المهاجرين 

وتابع: "من أهم كلمات البابا فرنسيس في الجلسة الختامية للمنتدى القوميات القديمة المولعة بالقتال التي تريد محو الأمم" حيث أكد البابا أنه لا يريد أن يصبح البحر المتوسط مقبرة للمهاجرين ورمز للتفرقة وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره في مساعدة المهاجرين.

وأكد أن دعوة البابا فرنسيس هي دعوة للسلام والتعايش، متابعًا: "وزير الداخلية الفرنسي صفق على كلمة البابا ويبدو أن هناك استجابة لرسالة بابا الفاتيكان".

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