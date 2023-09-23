مواطنون ليبيون عن جهود مصر: "شقيقتنا بالفعل لا بالكلمات"

أشاد العديد من المواطنين الليبيين بالجهود المصرية المقدمة للدولة الليبية لمساعدتهم عقب الكارثة الإنسانية التي سببها إعصار "دانيال".

فعل نحن نتوقعه من مصر وليس بالجديد عليها

"لم يكن بالجديد على مصر فهي شقيقتنا".. بهذه الكلمات بدأت انتصار المجبري إحدى المواطنات الليبيات حديثها لـ"لدستور" مثمنة الجهود المصرية التي بذلتها الدولة من أجل مساعدة بلادها في مصابها الأليم.

تابعت انتصار بقولها إنها دائمًا ترى مصر بمثابة الأم لجميع الدول بالعربية ولم تختلف رؤيتها أبدًا لها بل زادت إثباتًا، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى دور مصر وقت المحن والأزمات مع كل دولة، ومسارعتها للمساعدة دون انتظار الطلب من أحد.

وأضافت: "فرق متمكنة ومدربة تتعامل في المستشفيات الميدانية التي أقامتها مصر لدينا تثبت أن من يساعدنا هي أيد أمينة مدربة تستطيع بالفعل أن تنقذنا من الأزمة التي لم نرى مثلها أبدأ".

علاقة مصر وليبيا أخوة ليست بالكلمات

الإعلامية الليبية هبة الشيخي تقول لـ"الدستور": "مصابنا ومصابكم واحد وعزاؤنا مشترك" مشيرة إلى الضحايا المصريين الذين قتلوا جراء العاصفة في ليبيا.

وأوضحت هبة، أن مصر وليبيا هما أشقاء بالفعل ودول جوار وتجمعهما علاقات تاريخية واجتماعية كثيرة، مشيرة إلى أن ما فعلته الدولة المصرية مع الليبين عقب أزمة "دانيال" يثبت أن علاقة مصر بليبيا ليست علاقة تختصرها كلمات منثورة، ولكنها علاقة صادقة تؤكدها مواقف إنسانية حقيقية أظهرتها هذه الكارثة.

تابعت بقولها إن مصر قدمت لليبيا ومازالت الإسعافات الطبية من خلال حاملة الطائرات المصرية "الميسترال" التي تعد مستشفى ضخمة بها أغلب التخصصات ومجهزة بأعلى تجهيزات، مشيرة إلى أن هذه الـ"ميسترال" توضح مدى كفاءة مصر في تقديم المساعدات، كما توضح أيضًا صدقها في تقديم المساعدة لشقيقتها الليبية.

وفي ذات السياق، قدمت الشيخي الشكر للدولة المصرية ولأبنائها وحكومتها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى دعمه الدائم لجميع الدول العربية.

وكان قد تسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا في قتل 11300 شخصًا، وأكثر من 10000 آخرين في عداد مفقودين وذلك حسب ما أعلن عنه الهلال الأحمر الليبي وكذلك الأمم المتحدة.