طوق نجاة للجميع.. المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان لخدمة الأهالي بالمجان

يقدم المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان جميع الخدمات الطبية بالمجان لمساعدة أهل لبنان، حيث يضم عيادات جراحة، باطنة، نساء، وغيرها.

واستعرض الإعلامي أحمد الدريني في برومو برنامج "عن قرب" جهود المركز الطبي الاستشفائي المصري في لبنان الذي يقدم الخدمات الصحية والعلاجية للبنانيين وآرائهم في المستشفى.

وقال مسئول بالمركز الطبي المصري في لبنان، إن المستشفى يقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهل لبنان.

مواطن لبناني: المستشفى طوق نجاة للجميع

وأضاف آخر أن المستشفى طوق نجاة لجميع اللبنانيين؛ لأنها تقدم جميع الخدمات بالمجان.

كما عبّر أهالي لبنان عن سعادتهم بالمستشفى المصري قائلين عند سؤالهم لماذا تفضل المستشفى المصري: "بصراحة كتير شاطرين، أم الدنيا مصر".