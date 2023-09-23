السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طوق نجاة للجميع.. المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان لخدمة الأهالي بالمجان

جريدة الدستور

يقدم المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان جميع الخدمات الطبية بالمجان لمساعدة أهل لبنان، حيث يضم عيادات جراحة، باطنة، نساء، وغيرها.

واستعرض الإعلامي أحمد الدريني في برومو برنامج "عن قرب" جهود المركز الطبي الاستشفائي المصري في لبنان الذي يقدم الخدمات الصحية والعلاجية للبنانيين وآرائهم في المستشفى.

وقال مسئول بالمركز الطبي المصري في لبنان، إن المستشفى يقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهل لبنان.

مواطن لبناني: المستشفى طوق نجاة للجميع

وأضاف آخر أن المستشفى طوق نجاة لجميع اللبنانيين؛ لأنها تقدم جميع الخدمات بالمجان.

كما عبّر أهالي لبنان عن سعادتهم بالمستشفى المصري قائلين عند سؤالهم لماذا تفضل المستشفى المصري: "بصراحة كتير شاطرين، أم الدنيا مصر".

المستشفى العسكري الميداني المصري مصر لبنان المركز الطبي المصري في لبنان أحمد الدرينى

مواد متعلقة

"الوثائقية".. لبنانيون يشيدون بخدمات المستشفى الميدانى العسكرى المصرى ببيروت

عاجل.. وزير الصحة اللبنانى: لولا المستشفى العسكرى المصرى لوقف المرضى أمام المستشفيات

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة