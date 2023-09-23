السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غادة شلبي: نتعاون من المحافظات السياحية لزيادة الاستثمارات الفندقية

غادة شلبى
غادة شلبى

كشفت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن وزارة السياحة والآثار توجه تركيزها حاليا على زيادة الاستثمارات الفندقية والغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية؛ لتتناسب مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وقالت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة أدخلت الأنشطة الحديثة للقطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة كالسياحة الصحراوية ومراكب الذهبيات والفنادق البيئية وأصدرت الضوابط الخاصة للعمل بها كالتي صدرت لتصنيف النزل البيئية، كما بدأت بالفعل منح التراخيص لذهبيات النيلية يأتي ذلك في إطار تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

منح الفنادق المحلية تراخيص وزارة السياحة

وأشارت إلى أن هناك تعاون من المحافظات السياحية لزيادة الاستثمارات الفندقية، خاصة في محافظة الأقصر بمنطقة البر الغربي والتي يتواجد فيها فنادق محلية تتسم بالطابع المحلى للمنطقة ونضع حاليا الضوابط الخاصة بها والفنادق التي تنفذ الضوابط والاشتراطات الخاصة بالوزارة سنقوم بمنحها ترخيص وزارة السياحة والآثار، مؤكدة: “سنعطي مهلة للفنادق لكي تستطيع تنفيذ الاشتراطات الخاصة بها لزيادة الغرف الفندقية في الأقصر وأسوان وخاصة أنه تعاني من نقص بالغرف الفندقية”.

وأوضحت شلبي أن الوزارة قد أصدرت ضوابط لعمل كل من فنادق البوتيك، وهي التي تكون أصغر حجما من الفنادق المعروفة كما أنها تتيح تجربة سياحية ثرية للسائح لأنه يتعايش مع المجتمع المحلى، بالإضافة إلى ضوابط لتراخيص الفنادق التراثية والمخيمات السياحية، أما الفنادق المستحدثة فهي الشقق الفندقية، سفاري بيئية، ذهبيات، فنادق صديقة للبيئة.

يشار إلى أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وأن يتم تحقيق زيادة سنوية ما بين 25 إلى 30 % سنويا الأمر الذي يتطلب معه زيادة بأعداد الغرف الفندقية حيث يوجد في مصر نحو 215 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تزيد بنهاية 2024 إلى 250 ألف غرفة.

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