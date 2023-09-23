كيف تتابع "التعليم" آليات الغياب في المدارس؟.. مصادر تكشف التفاصيل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 90% من المدارس أصبحت مستعدة للعام الدراسي الجديد والذي ينطلق في 30 سبتمبر الجاري.

وكشفت مصادر بالوزارة لموقع الدستور، أنه يوجد توجيهات من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتشديد على حضور الطلاب فى المدارس ومتابعة الغياب أول بأول وتنبيه الطالب المتكرر للغياب.

وأضافت أن الوزير طلب تقارير مستمرة عن غياب الطلاب وعن أسباب الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطالب المتغيب عن الحد الأدنى له أو دائم الغياب.

أقرأ أيضًا

يذكر أن لائحة الانضباط المدرسي تنص على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي:

3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي:



- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100%

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95%

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات على من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تؤكد أن الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف، مضيفًا أن نماذج الإجابة والأسئلة تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بنواتج التعلم، مشددا على ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الأسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاه من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.