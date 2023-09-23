حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة ما يثار حول مفاوضات استحواذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على شركة حكومية تتبع وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع الإسكان.

وقالت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"- إن ما يثار حول بيع حصة كاملة لمستثمر استراتيجي غير صحيح، حيث أن الشركات يتم تجهيزها لطرح حصة منها للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية .

وأشارت إلى أن التجهيز يستغرق حوالي سنة كاملة، متوقعا أن الأقرب للتنفيذ هي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حيث تدخل مع شركتي “المعادي والنصر" للإسكان والتعمير ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي من المقرر الانتهاء منه خلال 5 سنوات ويضم أكثر من 40 شركة حكومية.

وتوقعت المصادر عدم دمج شركتي النصر والمعادي للإسكان والتعمير بسبب ما تمتلكه الشركات من محفظة أراضي ضخمة ورأس مال ضخم، مشيرة إلى أن وجود كلا شركة على حده سيميز هذه الشركات.

وأكدت المصادر أن ما تم إثارته حول استحواذ العبار على شركة معينة تتبع قطاع الإسكان بقطاع الأعمال العام كان منذ فترة كبيرة وكانت عبارة عن طرح رؤى وأفكار ولم تنفِ أو تؤكد المصادر ما تم إثارته وقتها ولكنها تركت كل التوقعات متاحة.

وفي سياق آخر، أوضحت أنه في التوقيت الحالي لا يوجد تغيير في مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير عقب تعيين رئيس جديد للشركة القابضة حيث يلتقي المهندس عمرو سليمان العضو المنتدب الحالي للشركة القابضة للتشييد والتعمير برؤساء الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير للتعرف عليهم والتعرف على خطط وأنشطة الشركات التابعة للشركة في إطار متابعة الأعمال.