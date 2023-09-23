النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار (صور)

أجرت النيابة الإدارية بـالخانكة، عصر أمس الجمعة، معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس- صباح يوم أمس الجمعة- مما أسفر عن وفاة ثلاثة.

ترأَس المستشار رأفت الكمَّار، مدير النيابة الإدارية بالخانكة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: عبداللطيف السمَّان رئيس النيابة، وأحمد مسعد ومصطفى ممدوح وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية دون ترخيص، وذلك قبل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة، وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر عبداللطيف السمان رئيس النيابة:

1) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية، وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.

2) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة.

وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار