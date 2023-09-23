ماذا يعنى تقسيم الرئيس قيس سعيد تونس لـ 5 أقاليم؟

أصدر رئيس تونس قيس سعيد أمرًا رئاسيًا، نص على تقسيم تونس لخمسة أقاليم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك ضمن التنظيم السياسي الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في عام 2022 وتمهيدًا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية).

وفي هذا الإطار، قال حازم القصوري السياسي والقانوني التونسي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا عدد 589 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية، مشيرًا إلى أنه بالنظر لكل إقليم هو مكسب يمكن البناء عليه بخصوص التنمية في الجهات وهي ترجمة لهموم الناس وأوجاعهم التي أفصحوا عنها عام 2011 وركب على هذه المطالب عملاء ومرتزقة الاستعمار الجديد فقط للحكم ووضع اليد على السلطة لا غير وكانت العشرية الإرهاب والسواد.

دلالات تقسيم قيس سعيد تونس لخمسة أقاليم

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحركة التصحيحية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد سحبت من تحتهم البساط انحيازًا للناس في الجهات وحقهم في التنمية وكان هذا القرار الصائب والمصيري دفاعًا عن الناس وحقهم في التنمية".

وأوضح القصوري أن قرار الرئيس قيس سعيد "تاريخي" سيترجم موجوعات الناس إلى تنمية حقيقية متوازنة لمحو الفوارق بين الجهات، وهذا معمول به في دول عديدة مثل فرنسا، وبالتالي سيكون هذا التقسيم قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية وسيكون لهم تمثيل سياسي على مستوى مجلس الأقاليم المرتقب في انتخابات 24 ديسمبر 2023 والذي سيمكن من صوت حقيقي للجهات تترجم من خلال القوانين والسياسات العامة.

وتابع: "قناعتنا أن الحركة التصحيحية في تونس ماضية في الإصلاحات التي لها جذور تاريخية منذ خير الدين التونسي وصولًا للرئيس قيس سعيد رغم العقبات وقوى الاستعمار إلا أن شعب إرادة الحياة حازم وعازم على تحقيق التنمية في الجهات وكل ربوع الوطن العزيز الغالي والصامد".

تفاصيل قرار قيس سعيد بشأن الأقاليم التونسية الخمسة

وبحسب القرارات الجديدة الصادرة وفق الدستور التونسي ينص الفصل الأول على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:

ـ الإقليم الأول ويضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.

ـ الإقليم الثاني ويضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.

ـ الإقليم الثالث ويضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

ـ الإقليم الرابع ويضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.

ـ الإقليم الخامس ويضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

أما الفصل الثاني نص على أن مجلس الإقليم يجتمع بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم، وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية، على أن يتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

كذلك الفصل الثالث نص على أن تضع الولايات المكونة للإقليم على ذمة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامها.