السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": موسكو تعلق نقل الركاب في خليج سيفاستوبول

صاروخ
صاروخ

قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم، إن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي على المدينة وأسقطت صواريخ في منطقة سوخار نايا بالكا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

 

سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخار نايا بالكا


وأشار حاكم “سيفاستوبول” إلى سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخار نايا بالكا، موضحًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، فيما طلب من السكان الموجودين في المنطقة التزام الهدوء، منوهًا بأنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي، أمس الجمعة، لضربة صاروخية أوكرانية.

موسكو خليج سيفاستوبول هجوم أوكراني نقل الركاب سيفاستوبول حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف

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