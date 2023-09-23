السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا عمانوئيل يترأس الرياضة الروحية للشباب الباحث عن الدعوة بالإيبارشية

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية للشباب الباحث عن الدعوة بالإيبارشية.

أقيمت الرياضة الروحية، في الفترة من العشرين، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ببيت الرياضات التابع للراهبات الإليزابتين بالطوايرات، تحت شعار "يارب عرفني طريقك".

رافق الشباب في الرياضة القمص يوسف أقلاديوس، والأب ماركو ناجي، والأب لوقا عايد، والأخت إيلين الكومبونيانية، والأخت منال، من راهبات المحبة، والأخت مريم، من الراهبات الإليزابتين.

ونشط الأب لوقا الرياضة حول الموضوعات الآتية: أنت سيد أفكارك، أنت من يصنع قراره، فاضي شوية، بالإضافة إلى التمييز الروحي، كما تضمنت الرياضة الروحية أيضًا ساعة السجود، ورتبة التوبة.

كذلك، ترأس راعي الإيبارشية صلاة القداس الإلهي، حيث تأمل نيافته في نص"المرأة الخاطئة"، مركزًا على أهمية التحلي بالشجاعة، لأخذ خطوة نحو الرب، وتجديد حياتنا على ضوء كلمة الله، من خلال سر التوبة الاعتراف.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين من الرياضة الروحية، بلغ خمسة وعشرين شابًا وشابة، من أبناء وبنات الإيبارشية.

واحتفلت الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في 14 سبتمبر 2023 بعيد ارتفاع الصليب المقدس، بينما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 27 سبتمبر 2023، بذكرى ظهور عيد الصليب المقدس.

يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب ولما وقعت الحرب بين الملك قسطنطين وخصمه مكسانس سنة 312 طلب الملك قسطنطين المعونة من إله المسيحيين، فظهر له صليب في الجو وحوله هذا الكتابة: "بهذه العلامة تنتصر" وعندما آمن الملك قسطنطين بالمسيح وأمر برسم الصليب على ملابس جنوده وانتصر في الحرب، ثم أصدر مرسوم ميلانو سنة 313 وأقرَّ للمسيحية حق الوجود واعترف بالدين المسيحي وسمح به.

وتتأهب الكنائس لبدء صوم الميلاد في 25 نوفمبر 2023.

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الرياضة الروحية للشباب الباحث عن الدعوة بالإيبارشية الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك كنيسة

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