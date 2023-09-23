محمد الجندي، الراجل الأسمر الجميل، نجم نجوم كرة القدم المصرية في الأربعينات، طبعا كان فيه نجوم تانيين، إنما "أبو الجنود" ما كانش له زي. اتعمل له تمثال نحته الفنان مصطفى نجيب، بـ تخطيط فني من صاروخان.

الجندي كان موديل الإعلانات الأول، خصوصا لـ معجون الأسنان اللي كان وقتها اختراع في مصر، هو أول واحد اتقال عنه "الغزال الأسمر"، وكان له في الجبال علامات.

الجندي بدأ يلعب وهو في المدرسة، وكان نفسه يبقى في مهارة زميله الأكبر منه، زميله دا كان لاعب كورة برضه، اسمه "نجيب محفوظ"، بس زي ما إحنا عارفين نجيب ما كملش، وبقى روائي عظيم وصل لـ نوبل، أيون، نجيب محفوظ نوبل كان مثل أعلى كـ لاعب كرة قدم، هو توقف، إنما فضلوا أصدقاء لـ حد ما الجندي مات.

ثم إنه أبو الجنود لعب مع فريق الأهلي الأبيض، الأهلي كان عنده أكتر من فريق كورة، والفريق الأحمر هو الأساسي، من هنا جه تعبير "روح الفانلة الحمراء"، وفي سنة 1937 الأهلي نظم احتفالية كبرى على هامشها ماتشين بين الأهلي الأحمر والأهلي الأبيض، فـ الأهلي الأبيض كسب الماتشين، وعدد من لاعبيه انضموا لـ الفريق الأحمر منهم الجندي اللي خد مكان مصطفى علواني (جد رانيا علواني) وبقى أساسي مع الفريق، وبـ مرور الوقت زي ما قلنا بقى هو البريمو.

فضل كدا لـ حد ما جات سنة 1946، وجاله عرض في الدوري الإنجليزي من نادي هاذرسفيلد، العرض كان له ولـ عبد الكريم صقر، وسافروا الاتنين بلاد الإنجليز ووقعوا عقود الانضمام لـ النادي، لكنهم ما عرفوش يوفقوا أوضاعهم هناك.

بعد الحرب العالمية التانية، كان فيه إنجليز كتير راجعين من الجبهات فـ كان ليهم الأولوية في كل حاجة، خصوصا الدراسة، فـ لا الجندي ولا عبد الكريم صقر عرفوا يلاقوا مكان في مدرسة أو جامعة، وعانوا الأمرين، وبقاؤهم كان مرهون بـ دا، والنادي ما ساعدهمش، فـ رجعوا مصر لـ الأسف.

النادي الأهلي كان زعل من الجندي لما مشي وراح إنجلترا، وعبود باشا اتغير من ناحيته، وحجبوا عنه جوايز كان يستحقها منها ساعة دهب، فـ هو خد التغير دا على صدره، وقرر يروح نادي فاروق (الزمالك حاليا)، وحيدر باشا دفع له 235 جنيه ودا طبعا كان رقم فلكي، ولعب في صفوف فاروق لـ حد أول موسم في الدوري 1948-1949

لعب الجندي مع فاروق الموسم دا، ثم حصل خلاف بينه وبينهم، لـ إنهم وعدوه يسهلوا له مهمة الالتحاق بـ البحرية، ثم ما نفذوش وعدهم، هو التحق بـ البحرية مع نفسه، فـ قدم استقالته من الزمالك (اللي كان اسمه فاروق) والأهلي رجع استقبله تاني، وحطوه على راس قايمة اللاعبين، ولعب مع الأهلي لـ حد سنة 1953.

ثم حصل إنه النادي الأوليمبي كان يعاني نقص في صفوفه، فـ طلبوا من الأهلي يساعدهم، فـ الأهلي اتفق إنه يدي لهم الجندي موسم وفعلا، لعب مع الأوليمبي 1953-1954، ثم رجع الأهلي لعب معاه موسم أخير، ثم اعتزل.

إنما هو ما كانش بس لاعب كورة عظيم، كان ظابط بحرية وصحفي ومعلق وناقد أكاديمي ومدير فني (أدار منتخب مصر) وتلقى دورات تدريبية علمية في أوروبا، وموظف في استوديو مصر (سينما) واشتغل في كذا فيلم آخرهم نادوجا مع تحية كاريوكا.

الجندي كمان كان من السميعة درجة أولى، وصديق شخصي لـ أم كلثوم وعبد الوهاب وعباس البليدي، تحديدا عباس البليدي، اللي كان بـ ينظم له قعدات سمع في السيدة زينب، وعاش بـ الطول والعرض، وملأ الدنيا وشغل الناس، وما أعتقدش خالص خالص خالص إنه أي حد من معاصريه كان يتخيل إنه ييجي اليوم اللي حد فيه يكتب مقال غرضه بس إنه يقول: كان فيه لاعب مصري مهم اسمه "محمد الجندي"