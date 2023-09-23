السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

حمدى الميرغنى يقدم تكريم أحمد رزق فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

حمدى الميرغنى وأحمد
حمدى الميرغنى وأحمد رزق

قدم الفنان حمدي المرغني، تكريم الفنان أحمد رزق، خلال افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح "مسرح بلا إنتاج"، حيث تحمل الدورة اسمه، وعبّر الميرغني عن سعادته بهذا الحدث وبتقديم تكريم صديقه الغالي عليه أحمد رزق، مؤكدًا أنه وافق على الفور فور تلقي مكالمة من رئيس المهرجان لتقديم التكريم للنجم احمد رزق.

افتتاح الدورة الـ١٣لمهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنان وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام، وعارفة عبد الرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح و الفن، وبدأ الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 على رحيله، ثم السلام الجمهوري، ثم أوبريت "أغنية المهرجان".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط من كل عام.

 يأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تُعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

ينبع هذا المهرجان  من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني  بتبادل الثقافات والاختلاط بين  الشعوب عربيًا ودوليًا.

وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: "مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي".

أحمد رزق حمدي الميرغني تكريم افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الدورة ال ١٣

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