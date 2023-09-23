بلينكن وفيدان يبحثان جهود إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، جهود إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر المتحدث في بيان، أن بلينكن أشاد بـ"الجهود المستمرة" لأنقرة من أجل إحياء الاتفاق، وحثها على دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية ومنع تدهور الوضع الإنساني في إقليم ناجورنو قره باغ.

وخلال اللقاء الذى جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد بلينكن على ضرورة دعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في أسرع وقت ممكن".