"فقط لأنه".. لماذا أصدر النجم ماثيو ماكونهى الحائز على الأوسكار كتابا للأطفال؟

"فقط لأنني في السباق، لا يعني أنني على استعداد تام.. فقط لأنني أرتعش، لا يعني أنني لست ثابتًا.. هل شعرت يومًا بالقلق والإثارة في نفس الوقت؟ هل سبق لك أن جُرحت مشاعرك ولكنك غفرت على أي حال؟ هل فكرت يومًا أن هناك أكثر من إجابة صحيحة لسؤال ما؟ وذلك لأن التناقضات موجودة في كل مكان حولنا، وهم يجعلوننا ما نحن عليه"، هكذا بدأ النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي الحائز على الأوسكار كتابه "فقط لأنه" "Just Because"، الصادر 12 سبتمبر لعملاق النشر العالمي "بنجوين راندوم هاوس".

في كتاب مليئ بروح الدعابة والحكمة المميزة والتجربة الخاصة به، قام ماكونهي الممثل والمخرج والمؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز ماثيو بصياغة فقرات رائعة وإنسانية من دروس الحياة التي تمكن القراء، الصغار والكبار والصغار، من استيعاب بمدى كوننا جميعًا مليئين بالتناقضات.

وبرغم أن الكتاب المكون من 32 صفحة، مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 8 سنوات إلا أنه يمكن للكبار أيضًا وجميع الأعمار الاستمتاع بكتابات ماكونهي والتقاط بعض النصائح الذي صاغها النجم الأمريكي في مقاطع مرحة.

غلاف الكتاب

أسباب إصدار ماكونهي كتاب للأطفال

وعن أسباب تأليف ماكونهي لكتاب أطفال، أوضح الممثل والمؤلف الحائز على جائزة الأوسكار، خلال مقابلة في الإذاعة الوطنية العامة " NPR" الأمريكية، كيف يأمل أن يثير الكتاب أيضًا محادثات بين الآباء والأطفال ويلهم الكبار ليسمحوا لطفلهم الداخلي بالخروج.

يتابع ماكونهي قائلًا: "الكتاب يُظهر كل التناقضات التي لدينا جميعًا مع أنفسنا، ومع بعضنا البعض، ونفهم العلاقات الإنسانية، ويمكن القول أن مجرد شيء واحد لا يعني أنه لا يمكن أن يكون شيئًا آخر، وهو أن كلاهما صحيح".

النجم البالغ من العمر 53 عامًا هو أب لثلاثة أطفال (أعمارهم 15 و13 و10 أعوام)، ويقول إنه كان يغرس أفكار الكتاب فيهم منذ سنوات، وقال "لذلك أجرينا بعض المحادثات الرائعة حول هذه المقاطع المختلفة في عائلتنا، لقد وجدت أنه بعد إجراء محادثات مع أطفالي حول هذا الكتاب، ما زلت أواصل المحادثات مع نفسي، ومحادثات مع زوجتي، ومحادثات مع أشخاص آخرين حول بعض هذه المقاطع".

"فقط لأنه" هو الكتاب الثاني للنجم الأمريكي بعد مذكراته الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، "أضواء خضراء" "Greenlights"، والتي صدرت في عام 2021.

مقتطفات من الكتاب

"لمجرد أنهم لا يسمعونك، لا يعني أنه ليس لديك صوت"، "فقط لأنك تتبع، لا يعني أنك لست قائدًا"، "لمجرد أنني جالس ساكنًا، لا يعني أنني لست مشغولًا"، "فقط لأنك حصلت على الذهب، لا يعني أنك فزت".

"فقط لأننا عندما نكون صغارًا، نحب أن نفعل الأشياء لأننا نستطيع ذلك، حتى لو لم نرغب في ذلك أو لم نكن بحاجة إليه، نحن نكبر ونصبح أكثر نضجًا قليلًا، ونبدأ في قياس قراراتنا، وليس على أساس ما إذا كنا نستطيع ذلك فقط، "لكننا نسأل أنفسنا، ونفكر، حسنًا، أعلم أنني أستطيع ذلك، لكن هل أريد ذلك أم أحتاج إليه؟ إنه عبقري، هذا هو النضج، هذا هو التطور، لكنني أردت فقط أن أذكّر الطفل الموجود بداخلنا جميعًا بأن عبارة "لأنك تستطيع" يمكن أن تظل سببًا وجيهًا لفعل شيء ما، وليس بطريقة حمقاء".

نبذة عن مؤلف الكتاب النجم ماثيو ماكونهي

ماثيو ماكونهي هو نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم نادي دالاس للمشترين عام 2013، وبطل فيلم "Interstellar" الشهير، وأفلام رومانسية خالدة في الأذهان مثل "The Wedding Planner" و"How to Lose a Guy in 10 Days" وغيرها من الأفلام الهوليوودية المعروفة.

وهو مؤلف كتاب "أضواء خضراء" الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وقد أسس ماثيو وزوجته كاميلا مؤسسة " Just Keep Livin Foundation "، المخصصة لتمكين طلاب المدارس الثانوية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لعيش حياة نشطة واتخاذ خيارات صحية من أجل مستقبل أفضل، وهو أيضا محاضر في جامعة تكساس في أوستن، حيث يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة.