السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وفاة الرئيس الإيطالى السابق جورجو نابوليتانو

جورجو نابوليتانو
جورجو نابوليتانو

توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، عن عمر ناهز 98 عاما.

 

ونابوليتانو شيوعي سابق، قاد بلاده خلال أزمة دين في 2011.

 

وانهالت التعازي من مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وسياسيين آخرين والفاتيكان ومن خارج إيطاليا.

 

وكتب البابا فرنسيس على تليجرام معزيا كليو بيتوني زوجة نابوليتانو: "أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد".

 

وأصبح نابوليتانو رئيسا للبلاد في 2006، وانتُخب مجددا في 2013 لولاية ثانية غير مسبوقة مدتها سبعة أعوام، وتنحى عن منصبه في 2015 معللا قراره بتقدمه في السن. 

الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو البابا فرنسيس تليجرام البلاد

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