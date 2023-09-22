السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تحت رعاية السيد الرئيس.. وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى "أولادنا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة  "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "الحياة حلوة"، وتُقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.

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وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر الصحفي لملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه اللامحدود لإقامة هذه النوعية من الملتقيات الجادة والبناءة، والتي تستهدف دمج أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، وقدمت الشكر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

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وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني: "تحرص وزارة الثقافة المصرية  على دعم ورعاية هذا الملتقى باعتباره أحد وسائل دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في مجالات الفنون والآداب، مؤكدة إنهم يمثلون أحد المفردات المهمة لقوتنا الناعمة، ونموذجاً يحتذى به في التحدي والإرادة وحب الحياة.

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قبل انطلاق النسخة السابعة.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرنامج ندوات ملتقى "أولادنا"


من جانبها أكدت سهير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى، أن رعاية السيد الرئيس للملتقى يُجسد رؤية ثاقبة لإيمان القيادة السياسية بقدرات هؤلاء الأبناء كشريك أساسي في مسار التنمية المتكاملة، والذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، ووجهت الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، لرعايتها ودعمها الكبير للملتقى، ووجهت الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الوزارات الداعمة للملتقى، ومؤسسات المجتمع المدني.

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استهل حفل الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأخرجه الفنان عادل عبده، بالسلام الوطني، وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم قصير تضمن أهم تفاصيل وفعاليات الملتقى خلال دوراته السابقة والحالية، كما تم تقديم أعضاء لجان تحكيم الملتقى بأقسامه المتعددة، وتكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوي الهمم، حيث شملت قائمة التكريم: الفنان المصري حمزة العيلي عن دوره فى مسلسل "ابن حلال"، الباحث المصري مصطفى زمزم، عن دوره فى عدد من حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية المصرية، رانيا حماد، عن مشوارها كأحد رموز ذوي القدرات الخاصة،  الطفل الهندي أحمد راجا،  كأحد نماذج التحدي والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

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أعقب ذلك عدد من الفقرات الفنية للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود،  واسكتش "الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز، و تضمنت الاحتفالية عددًا من اللوحات الاستعراضية لعدد من الفرق الدولية المشاركة بالملتقى، واختتمت بأغنية "مع البلد دي" للفنان الكبير هاني شاكر، من كلمات الشاعر أمير طعيمة والحان الموسيقار عزيز الشافعي، بمشاركة فيفيان انطون، جنى خالد، خالد عمار، وأميرة سعيد، أعقبها أغنية La Vie Est Belle  للفنانة صفاء أبو السعود، والفنان محمد عادل، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان الموسيقار، شریف حمدان،  بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدي، لبنى يحيى، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروضا فنية يومية متنوعة تشمل مجموعة من الأفلامً السينمائية، والمعارض التشكيلية، وورش العمل، والندوات الثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الثقافة أولادنا الدكتورة نيفين الكيلاني دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

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