السيد عيد لـ"الشاهد": إسرائيل كانت تتعمد استفزاز الجنود وقت "اللاحرب واللاسلم".

أكد الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، إسرائيل كانت تتعمد استفزاز الجنود وقت "اللاحرب واللاسلم".

وقال السيد عيد، خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": إسرائيل علمت جنودها العربي عشان تقف تشتم الجنود المصريين، وكانوا بيتعمدوا يستفزوا المصريين بشتى الطرق، في أوقات اللاحرب واللاسلم"، مضيفاً من الحاجات اللي كانوا بيعملها ولكن بطلوها لأن المصريين مقدروش يمسكوا نفسهمم وضربوهم، كانوا بجيبوا رحلات سياحية ويظهروا بملابس "خليعة".

وعن الاستعدادات للحرب، أوضح الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، قبل الحرب حضرنا تدريب عن العبور، كي نكون على أفضل جاهزية للحرب، مؤكداً أن الحياة الصعبة وقت التدريب الذي عشنها هي من جعلت الحرب سهل بالنسبة لنا.

وتابع: "لو قولت لحد كلمة "حرب" هيقولك (كوبري ومدينة).. ولكن الحقيقة أن حرب أكتوبر كانت حرب قاسية جداً، لأن الناس شافت الحرب صور لم يعيشوها بتفاصيلها مثلنا"، مضيفاً:"وقت الحرب كان في حاجة اسمها تعين القتال كان عبارة عن بسكوت بالكمون".

وتابع: "أتذكر أن كان في معانا ضابط لسه متخرج جديد كان بيقول يا اخونا شوفولنا أي لقمة حتى لو عليها عفن ناكلها"، مشيراً أن هذا الضابط كان يمسح الجزء اللي عليه “عفن” ويأكله"

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.