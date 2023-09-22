أبرز المعلومات عن مشروعات حياة كريمة بقرية "الكفور" بأسوان

تواصل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنجازاتها بمحافظة أسوان لتغيير وجه القرى وحياة المواطنين فيها، حيث أنها وفرت العديد من المشروعات الخدمية التي ستساهم بدورها توفير حياة متكاملة الخدمات لهم ولأبناءهم أيضًا.

مشروعات حياة كريمة بقرية “الكفور”

وترصد "الدستور" الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها بقرية الكفور وتوابعها بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة:

- 32 مشروع خدمي جاري تنفيذه ومنهم انتهت أعمال إنشاؤه و حقق نسبة 100%، داخل قرية الكفور ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- تساهم هذه المشروعات في تغير الحياة وتوفير حياة آدمية لعدد 55 ألف نسمة نسمة مقيمين في قرية الكفور و32 تابع لها.

- حقق مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية نسبة 100%، والذي سيساهم بدوره في تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين.

- مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور، وحقق نسبة تنفيذ 95%.

- مشروعات إنشاء المجمع الزراعي، وحقق نسبة تنفيذه 80%.

- مشروعات مد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرق، حيث وصلت نسبة تنفيذها 80%.

- مشروع إنشاء محطة رفع الكفور وحقق نسبة تنفيذ 70%

- تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، يتم بشكل متواصل المرور الميداني بواسطة المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لتلافي الملاحظات ورفع نسب الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع قرى ومراكز محافظة أسوان، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعًا وكفرًا وتابعًا.

وضمن المبادرة الرئاسية، تم وجار تنفيذ 1231 مشروعًا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه، وتم الانتهاء من عدد 612 مشروعًا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بعدد 619 مشروعًا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه.