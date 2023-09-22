الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد السيد لـ"الشاهد": التحقت بالجيش مع بداية حرب الاستنزاف

محمد السيد عيد
محمد السيد عيد

كشف الكاتب والسيناريست، محمد السيد عيد، عن شهادته الخاص حول حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال “عيد” خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "التحقت بالقوات المسحلة عام 1969 وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف".

وأضاف: “الحقيقة أنا تخرجت في عام 1969 وبعدها التحقت بالتجنيد وقت حرب الاستنزاف”.

وتابع: "الأجيال الجديدة لا تعي معني حرب الاستنزاف، فقد كانت في المدن، لأن اسرائيل كانت تدخل المدن بالطيران، ويضربوا في بحر البقر وأبوزعبل، وفي الصعيد".

وتابع: "حرب الاستنزاف كان الجميع في الخنادق، وفي أول تجنيدي كان المعسكر في المعادي، وكانت منطقة معسكرات للجيش، وأرسلت اسرائيل تصوير جوي لهذه المنطقة، وفصدرت أوامر بإخلاء هذه المنطقة في 24 ساعة، وكان هناك عشرات الأف من المعدات والعساكر".

محمد السيد عيد اكسترا نيوز محمد الباز

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