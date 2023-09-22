حبس 6 متهمين بخطف واحتجاز عامل ونجله في المطرية

أمرت جهات التحقيق بحبس 6 أشخاص خطفوا عامل ونجله عقب استدراجهم من مركز حوش عيسى إلى منطقة المطرية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن أحدهم له أموال مستحقة لدى المجني عليه امتنع عن سدادها خاصة ببعض الأعمال في مجال عملهم، وأنه عقب قيامه بمماطلتهم قاموا باستدراجه ونجله إلى منطقة المطرية ثم قاموا باحتجاز العامل ونجله.

وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك أطلقوا سراح نجله، حتى يحضر لهم الأموال ويعود لهم إلى الشقة ليقوموا بإطلاق سراحه، ولكنهم فوجئوا بالقبض عليهم.

ونجح ضباط مباحث المطرية بالاشتراك مع أمن البحيرة، في إطلاق سراح المجني عليه، بعد تحديد مكان احتجازه بصحبة المتهمين السبعة، لخلافات مالية مع أحد أفراد عائلته.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم باستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة.

وأضاف المبلغ لرجال الأمن بالبحيرة، أن المتهمين قاموا باحتجاز شقيقه ونجله بسبب وجود لخلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير، ومديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير ، وتبين من الفحص والتحريات التي أجراها ضباط قطاع الشرق ومباحث المطرية أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وتم إصدار إذن من النيابة العامة عقب تحديد مكان المتهمين وضبطهم في الحال وأمكن ضبط (6 من المتهمين) ، و تحرير المحتجز ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.