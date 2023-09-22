الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يوم ثقافى وفنى ترفيهى للأطفال مرضى الكبد بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم فرع ثقافة المنيا مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

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في السياق نظم قصر ثقافة المنيا يوما ترفيهيا للأطفال من مرضى أورام الكبد، تضمن مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها ورشة تصميم مقلمة مكتبية بالكانسون الملون والفوم، وأخرى لعمل لوحات بالورود، تدريب الفنانات شيماء علي، هالة محمد، وإيمان أبو ستيت.

كما نفذت كل من الفنانة يسرا رفعت وهالة ممتاز ورشة عمل أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، هذا إلى جانب فقرة ترفيهية ورسم على الوجه تنفيذ يسرا مقلد.

واحتفالًا بالمولد النبوي الشريف عقد القصر لقاء تحدث خلاله الشيخ خالد رمضان، عن مظاهر الاحتفال وضرورة الاقتداء بالرسول الكريم والتحلي بأخلاقه.

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "الانتماء وحب الوطن" تحدث خلالها رمضان عبد العظيم، عن مفهوم الانتماء، ودور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة في نفوس الأبناء بهدف إعداد جيل فاعل في المجتمع وقادر على تحمل المسئولية.

وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، والمنفذة بفرع ثقافة المنيا برئاسة د.رانيا عليوة، قام المخرج المسرحي مجدي أبو زيد، خلال ورشة إعداد ممثل بتدريب الرواد على مهارات الإلقاء، وضبط أداء الممثل على المسرح مع توزيع الأدوار المسرحية، هذا إلى جانب التعريف بكيفية كتابة بروڤة ورسم حركة للمشهد. 

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة المنيا فعاليات ثقافية مؤسسة أجيال

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