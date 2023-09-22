سجن 5 أشقاء بتهمة استخراج المياه بشكل غير قانوني لتغذية محمية طبيعية إسبانية

أظهر حكم قضائي، اليوم الجمعة، أن خمسة أشقاء حكم عليهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات لاستخراج المياه بشكل غير قانوني من قناة تغذي محمية طبيعية إسبانية مدرجة في قائمة اليونسكو والمهددة بالتصحر.

وأُدين المزارعون، وهم أربعة رجال وامرأة، بارتكاب جرائم ضد البيئة والتسبب في أضرار من خلال "الاستخراج المنهجي والواسع النطاق" لإمداد حديقة دونانا الوطنية بالمياه، وفقًا للحكم الصادر في 18 سبتمبر الذي وفق وكالة فرانس برس.

وبحسب الوكالة تقع دونانا، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة الغنية بالحيوانات في أوروبا، في منطقة الأندلس الجنوبية، إذا أكدت محكمة أعلى درجة هذا الحكم، فسيكون أول حكم يتضمن عقوبة السجن لاستغلال المياه بشكل غير قانوني من دونانا، وهو الموقع الذي أصبح رمزا لندرة المياه المتزايدة في إسبانيا، وهو ما يسبب جدلا سياسيا حادا، حسبما ذكرت صحيفة الباييس.

وأدين الشقيقان باستخراج 19 مليون لتر مكعب من المياه لمزرعة هاتو بلانكو فيجو بين عامي 2008 و2013، مما ترك احتياطيات المياه الجوفية في "حالة سيئة" وتسبب في أن تصبح البحيرات الدائمة موسمية بسبب انخفاض مستويات المياه.

ويجب على المدعى عليهم، الذين حكم عليهم بأكثر من اثنتي عشرة غرامات بسبب قضايا تتعلق بالمياه منذ التسعينيات الماضية، دفع مليوني يورو (1.74 مليون جنيه إسترليني) كتعويض لهيئة مياه الوادي الكبير، وهي الهيئة العامة المسؤولة عن إدارة المياه المحلية.

تقع دونانا، وهي نظام بيئي متنوع من البحيرات والمستنقعات والغابات والكثبان الرملية التي تمتد عبر 100 ألف هكتار، على طريق الهجرة السنوي لملايين الطيور وتعد موطنًا للعديد من الأنواع النادرة، مثل الوشق الأيبيري.

تعاني الحديقة من الجفاف المستمر وتهددها الزراعة المكثفة في المنطقة.

توسيع حقوق الري بالقرب من المنتزه

وعلى الرغم من تحذيرات اليونسكو والمفوضية الأوروبية، تسعى الحكومة الإقليمية اليمينية في الأندلس إلى توسيع حقوق الري بالقرب من المتنزه، من خلال مشروع قانون يسعى إلى تنظيم مزارع التوت التي يتم ريها من خلال آبار غير قانونية.

سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في الأسابيع المقبلة، وإذا تم إقراره، تقول الجماعات البيئية إنه قد يضفي الشرعية على 1500 هكتار (3700 فدان) من المحاصيل ويعرض مستقبل المحمية للخطر.

وفي هذه الحالة، تعهدت الحكومة اليسارية في إسبانيا بالاستئناف، بينما قالت اليونسكو إن الحديقة قد تفقد مكانتها كموقع تراث عالمي محمي.

ولعب مشروع القانون دورًا رئيسيًا في الحملة السياسية قبل الانتخابات المحلية في مايو والانتخابات العامة في يوليو في بلد يتم فيه استخدام 80٪ من موارد المياه في الزراعة.

تعد إسبانيا أكبر مصدر لزيت الزيتون في العالم وأكبر منتج للفواكه والخضروات في الاتحاد الأوروبي.