بكرى: الإساءة لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تآمر مفضوح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإساءة إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تآمر مفضوح، مؤكدًا أن الوطني يختلف ينتقد، لكن لا يبيع والبلد في مرحلة تحدٍ.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقف مع القائد بإيمان ومسئولية ووعي وإخلاص، نقول لكل فاسد اتلم، ولكل رجل أعمال يهرب أمواله خارج البلد أنت عرضة للحساب والمساءلة، لأن ما تفعله ليس بحسن نية".

مصطفى بكري: فيه ناس عايزين البلد تنهار ويريدون عمل ندرة في السلع الغذائية

وأردف: "اللي بيبعنا ويطلع الفلوس برا، واللي عنده دولارات محتفظ بها في الخارج، بيشكلوا حلف كبير عاوز يوقع الرئيس السيسي، لأنهم مش عاوزين يبقى فيه جمال عبدالناصر تاني ولا محمد علي ولا نهضة حقيقية، عايزين البلد تنهار، ويريدون عمل ندرة في السلع الغذائية".

واستطرد: "مصر مستهدفة، لكننا نجوع في بلدنا ونتمسك بالوطن والجيش والشرطة، نعافر ونجري ونحاول نبني ونعيد تقييم كثير من الأمور، والرئيس السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيراجع مسائل كثيرة، الرئيس يسمع للناس، وعارف إن فيه رجال أعمال بايعينا، وبيحرضوا على عدم المشاركة في الانتخابات".