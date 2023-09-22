الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مع بدء التصويت.. "فيفا" يعلن القائمة النهائية لجائزة "بوشكاش" 2023

الفيفا
الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن بدء عملية التصويت لاختيار أفضل هدف لعام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وتحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر 2022 و20  أغسطس 2023.

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11 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على قائمة أفضل هدف في 2023

وقال “فيفا” عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، إن الجائزة يتنافس عليها 11 لاعبا، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة  لتتضمن..

الأرجنتيني ألفارو باريال وهدفه في مباراة دور الثمانية بكأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة.

الكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي المانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات.

والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو في مرمي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

الاسترالية سام كير في مرمي المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للسيدات.

كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس علي الفوز بجائزة الأفضل..

هدف براين لوزانو لاعب أطلس جوادالاخارا في مرمي سي أف أمريكا بالدوري المكسيكي.

وهدف جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو أف سي أس بي في مرمي نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي الدرجة الثانية.

وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورجوس  بالدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة في مرمي  بوافيستا بالدوري البرتغالي.

وهدف كانج سيونججينج لاعب منتخب كوريا تحت 20 عام في مرمي منتخب الأردن لذات المرحلة السنية في بطولة أمم آسيا للشباب.

كما يتنافس علي لقب جائزة بوشكاش، هدف  آشوت تاجيبيرجن لاعب كازاخستان في مرمي الدانمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا ، وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.

وانطلق اليوم التصويت علي اختيار أفضل هدف ويستمر حتي  العاشر من أكتوبر المقبل ، علي أن يتم اختيار الفائز من قبل لجنة من أساطير فيفا بجانب تصويت الجماهير المسجلين علي موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش أفضل هدف في عام 2023 الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم خوليو أنسيسو

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