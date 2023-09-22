بن زايد: مقابلة محمد بن سلمان مع "فوكس نيوز" عبرت عن رؤية واثقة للمملكة

أشاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الجمعة، بالمقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".

وأضاف: "أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".

وختم الرئيس الإماراتي منشوره بتأكيده على أن "الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

وكان ولي العهد السعودي أجرى مقابلة موسعة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشرتها، الخميس، وتحدث خلالها عن الأوضاع السعودية الداخلية ورؤية المملكة 2030، والعديد من القضايا الخارجية بما فيها احتمالات التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات السعودية- الإيرانية، ومساعي طهران لامتلاك السلاح النووي، ضمن قضايا عالمية وإقليمية أخرى.

كذلك دافع ولي عهد السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن قرار تحالف أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط، وقال إنه يعتمد على استقرار السوق وليس المقصود منه مساعدة روسيا التي تعتمد على عائدات الطاقة لتمويل حربها في أوكرانيا.

وبشأن الاقتصاد السعودي، أكد ولي العهد أن اقتصاد بلاده غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

وأضاف أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".

وتابع: "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص".

ولفت إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.

وأكد ولي العهد السعودي أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.