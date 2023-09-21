محمد بن سلمان: نعمل مع مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن السعودية تعمل مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بن سلمان خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد تحقيق حياة جيدة لليمنيين وباقي دول المنطقة، وبالنسبة لنا في السعودية لكي نحقق التنمية التي نسعى إليها علينا أن نكون في منطقة مستقرة".

وتابع الأمير بن سلمان: "من أجل منطقة مستقرة يجب أن تكون هناك تنمية اقتصادية في المنطقة ولا يجب أن تكون هناك مشاكل في اليمن ونحتاج أن نرى تنمية وتقدمًا في العراق وإيران ولبنان وباقي المنطقة".

واستطرد بالقول: "نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وباقي دول المنطقة وحلفاء دوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحقيق هذا المآرب، فعندما تضطرب المنطقة يظهر داعش والقاعدة والهجمات الإرهابية والقرصنة، ونحن لا نريد حدوث ذلك".