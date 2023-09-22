رحلة الخمس أيام.. ماذا فعل نتنياهو في نيويورك؟

انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد الماضي، في أول رحلة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ تشكيل حكومته، قبل حوالي 9 أشهر، لإلقاء خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة.

ولم يكن الخطاب هو الشيء الأكثر إثارة في رحلة نتنياهو التي استغرقت 5 أيام، بل ما فعله نتنياهو على هامش الأمم المتحدة، والذي حمل دلالات ومعان كثيرة سنستعرضها في السطور الآتية.

جدول أعمال مزدحم باللقاءات الثنائية على هامش الرحلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، لدى صعوده على متن الطائرة: «سأغادر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سأمثل إسرائيل أمام دول العالم، وسألتقي العديد من الزعماء»، وجاء هذا في الوقت الذي نظم المتظاهرون ضده أكبر مظاهرة خارج إسرائيل، في الولايات المتحدة، ضد خطواته المتعلقة بالإصلاح القضائي.

أما حول خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة الذي يشكل الهدف الرئيسي من زيارته، فقد تطرق فيه إلى تهديدات إيران قوال: «هذه الدولة تنتهك جميع التزاماتها، وتكذب بوقاحة، وتنوي تطوير أسلحة نووية ومواصلة عدوانها في المنطقة. وسنواجه كلا الأمرين معًا».

وبالنسبة لـ«نتنياهو»، فإن الهدف الحقيقي من زيارته إلى الولايات المتحدة هو ما فعله على هامش الزيارة، خاصة اللقاءات التي عقدها مع العديد من القادة الدوليين الآخرين، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس التركي رجب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخرين.

وقال «نتنياهو»: «يجب أن أقول إن رؤية الطلبات العديدة لعقد اجتماعات مؤثرة.. ولسوء الحظ، لا أستطيع أن ألتقي جميع القادة الذين قدموا طلبات ولكني آمل أن ألتقي معظمهم».

اجتماع مع بايدن لبحث التطبيع مع السعودية ومواجهة إيران

في مكتب نتنياهو، كانوا يتمنون أن ينعقد الاجتماع في البيت الأبيض، لكن إدارة «بايدن» قررت إجراء الاجتماع في نيويورك، وهذا سيكون أول اجتماع يُعقد بين الزعيمين منذ عودة نتنياهو إلى الحكم في السنة الماضية.

ويأتي ذلك الاجتماع متأخرًا جدًا عن الاجتماعات السابقة لرؤساء أمريكيين مع رؤساء حكومة إسرائيليين بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وبينما دُعي رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إلى البيت الأبيض بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يصل نتنياهو إلى الاجتماع بعد 10 أشهر من تشكيله حكومته.

وتطرق «بايدن» و«نتنياهو» في الاجتماع إلى اتفاق التطبيع مع السعودية، ومن المؤكد أن بايدن سأل نتنياهو عن المقابل الذي يستعد لتقديمه لإتمام الاتفاق مع السعودية، وعما إذا كان في إمكان حكومته اتخاذ الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالفلسطينيين. هذا ما قالته لـ«هآرتس»، نقلا مصادر في الولايات المتحدة وفي إسرائيل، مطلعة على الاتصالات قبل الاجتماع.

ووفقًا لهذه المصادر، يزداد القلق في الإدارة الأميركية من أن يؤدي الواقع السياسي في إسرائيل إلى إلحاق الضرر بالمسعى الدبلوماسي إزاء السعودية بسبب المواقف المتطرفة لوزراء كبار في الحكومة من القضية الفلسطينية.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن أحد الموضوعات التي ستُطرح في الاجتماع بين بايدن ونتنياهو هو «القيم الديمقراطية المشتركة بين الدولتين».

ورحب الزعيمان بالإعلان التاريخي الذي صدر في مجموعة العشرين لتطوير الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا «IMEC»، عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، وناقشا كيف يمكن للمشروع أن يفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها من خلال الاستثمار وأشكال جديدة من التعاون عبر القارتين. وجاء في كلمة بايدن التي وجهها لنتنياهو: «لقد سمعتموني أقول مرات عديدة إنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترعها».

كما تطرق نتنياهو في اجتماعه مع بايدن إلى إيران، والتطورات الأخيرة حول أشنطتها النووية، وكرر نتنياهو تحذيراته المعتادة من طهران وسينقل مخاوفه إلى الولايات المتحدة.

لمناقشة «فرض احترام السامية» على منصة «X»

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يمتلك، شركة «X – تويتر سابقًا»، في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتفقد نتنياهو مصنع Tesla، وهو يركب سيارة ذاتية القيادة. وشارك في الاجتماع خبراء وقادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال "نتنياهو": "إيلون ماسك يمهد الطريق الذي سيغير وجه الإنسانية وأيضا وجه دولة إسرائيل. تحتاج إسرائيل إلى أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تماما كما حولناها إلى رائدة في مجال الفضاء السيبراني"، ودعا نتنياهو، الذي يدرس إنشاء مديرية للذكاء الاصطناعي، ماسك وخبراء آخرين إلى إسرائيل لمواصلة مناقشة الأمر.

السبب الآخر خلف لقاء نتنياهو وماسك، كان حول جهود نتنياهو لإقناع ماسك باتخاذ خطوات ضد معاداة السامية على منصة «x»، إذ تعرض الاجتماع بين نتنياهو وماسك لانتقادات حادة من قبل المنظمات اليهودية، التي ترى أن ماسك رجل أعمال مثير للمشاكل يقوم بإزالة القيود المفروضة على معاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 14 سبتمبر، غرد ماسك قائلًا، إن المناقشة مع نتنياهو «جرى التخطيط لها منذ عدة أسابيع وتتعلق بالذكاء الاصطناعي، وليس رابطة التشهير (ADL)». فيما علق ماسك في أثناء اللقاء قائلًا: «إنني ضد معاداة السامية.. لكن قضيتي هي حماية حرية التعبير»، على الرغم من أنه أشار إلى أن إحدى الطرق لمراقبة الوضع هي البدء في فرض رسوم لاستخدام المنصة.

وحتى هذه اللحظة لم ترد أنباء مؤكدة ما إذا كان نتنياهو قد وصل بالفعل إلى اتفاق مع "ماسك"، حول مكافحة معاداة السامية.

المصالح تجمعه على طاولة واحدة مع أردوغان

وبعد أن شكلت منصة الأمم المتحدة مكانًا لتبادل التصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبحت الآن مكانًا لترميم العلاقات والدفع بها وفتح صفحة جديدة بين تركيا وإسرائيل، وذلك بعد لقائهما الثلاثاء في نيويورك.

اجتماع أردوغان ونتنياهو معًا في نيويورك يؤكد أن المصالح لها الأسبقية في العلاقات الدولية، حتى عندما يكون لدى الزعيمين كراهية واضحة لبعضهما البعض.

هناك عدة أسباب تجعل إسرائيل مهتمة بعلاقات أقوى مع تركيا، على الرغم من خطابات أردوغان السابقة، فإسرائيل ترى في تركيا «شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا»، كما تنظر إسرائيل إلى تركيا كلاعب مهم في سوريا والمنطقة الأوسع.

من ناحية أخرى، فإن العلاقات الجيدة مع تركيا هي جزء من نمط تاريخي تسعى بموجبه إسرائيل إلى إقامة علاقات وثيقة مع الدول غير العربية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن تحسين العلاقات مع تركيا يمكن أن يفرض ضغوطًا متزايدة على حماس، التي استخدمت تركيا كقاعدة لعملياتها على مدى العقد الماضي.

وبالنسبة لأردوغان، يعد تحسين العلاقات مع إسرائيل جزءًا من إصلاح جذري يقوم به لسياسة بلاده الخارجية، التي تعتمد على إعادة ترميم العلاقات مع مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذا إضافة إلى المكاسب الاقتصادية من العلاقات مع إسرائيل، وخطته المهمة حول الطاقة، ورغبته في الوصول احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل.

وبمجرد أن أغلقت الولايات المتحدة في عام 2022 خط أنابيب «إيست ميد» المؤدي من حقول الغاز الإسرائيلية عبر قبرص إلى اليونان ثم إلى إيطاليا وبقية أوروبا، كانت لدى تركيا رؤى لإعادة توجيه خط الأنابيب عبر تركيا، وهو ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد التركي بشكل كبير.

كما أن إسرائيل تشكل جسرًا في علاقة تركيا بإدارة بايدن، التي تربطهما علاقة متوترة، عكس ما كانت العلاقة بين أردوغان وترامب.

وحول استفادة نتنياهو، فإن هذا اللقاء يخدم صورة نتنياهو السياسية التي تضررت مؤخرًا، بسبب خطوات الإصلاح القضائي التي دفع بها.

زيلينسكي يجدد المطالبة باستيراد «القبة الحديدية»

التقى نتنياهو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا. وكان يأمل زيلينسكي أن يسمع أخبارًا من نتنياهو بشأن الطلب الأوكراني للحصول على القبة الحديدية وتقنيات لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية.

ورفضت إسرائيل بيع نظام القبة الحديدية لأوكرانيا، كما أن نتنياهو هو الزعيم الغربي الوحيد في العالم، باستثناء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لم يأت إلى كييف.

وحتى الآن، منذ اندلاع الحرب، هاجم الرئيس اليهودي لأوكرانيا إسرائيل عدة مرات، بسبب عدم مساعدتها لأوكرانيا كما يجب، وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن تختار إسرائيل أحد الجانبين في الحرب.

وأضاف: «أريدهم حقًا أن يكونوا أكثر من مجرد وسطاء. عليهم أن يختاروا جانبًا.. منذ فترة طويلة في هذه الحرب أتوقع الدعم الإسرائيلي. ليس فقط من الجمهور ولكن أيضًا من الحكومة».

وبالفعل، في مارس 2022، انتقد زيلينسكي قرار إسرائيل بعدم تقديم تدابير دفاعية لأوكرانيا، وقال عبر تطبيق «زووم»: «في إسرائيل نعلم جيدًا أن نظام الاعتراض الخاص بكم (القبة الحديدية) هو الأفضل. هل يمكننا أن نسأل لماذا لا نستطيع الحصول على الأسلحة منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات جدية على روسيا؟».