الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور جماهيري كثيف.. افتتاح مهرجان الوفد للتسوق بكفر الشيخ (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتح اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد  لمحافظة  كفرالشيخ، يرافقه المهندس  حسن موافى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ معرض حزب الوفد بكفر الشيخ تحت مسمى " مهرجان الوفد للتسوق"  تحت رعاية النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين .

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ونظم المهرجان محمد الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ والدكتورة مروة بسيونى جمعة رئيس لجنة المرأة ومريم الخامى رئيس لجنه شباب الوفد بمركز كفر الشيخ وصرح النائب الوفدى باسم حجازى  أن هذا المعرض خطوة عملية من حزب الوفد بكفر الشيخ  لمحاربة الغلاء وخدمة أهلنا  فى كفر الشيخ .

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حزب الوفد يحيي ذكرى وفاة سعد زغلول بزيارة ضريحه ومنزله بالقاهرة

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ممثل حزب الوفد: التعليم فى مصر يعانى أزمات متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية

 

 وأشار محمد نجيب زغلول إلى أن حزب الوفد بكفر الشيخ بدأ خطوات عملية وجادة من العمل الميدانى المنظم بفضل كوادر الوفد النشيطة بكفر الشيخ ومهرجان الوفد للتسوق ونعدكم بالمزيد.

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السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ حزب الوفد مهرجان الوفد للتسوق النائب مجلس النواب

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