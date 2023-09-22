بحضور جماهيري كثيف.. افتتاح مهرجان الوفد للتسوق بكفر الشيخ (صور)

افتتح اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، يرافقه المهندس حسن موافى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ معرض حزب الوفد بكفر الشيخ تحت مسمى " مهرجان الوفد للتسوق" تحت رعاية النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين .



ونظم المهرجان محمد الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ والدكتورة مروة بسيونى جمعة رئيس لجنة المرأة ومريم الخامى رئيس لجنه شباب الوفد بمركز كفر الشيخ وصرح النائب الوفدى باسم حجازى أن هذا المعرض خطوة عملية من حزب الوفد بكفر الشيخ لمحاربة الغلاء وخدمة أهلنا فى كفر الشيخ .

وأشار محمد نجيب زغلول إلى أن حزب الوفد بكفر الشيخ بدأ خطوات عملية وجادة من العمل الميدانى المنظم بفضل كوادر الوفد النشيطة بكفر الشيخ ومهرجان الوفد للتسوق ونعدكم بالمزيد.