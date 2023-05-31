ممثل حزب الوفد: التعليم فى مصر يعانى أزمات متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية

قال الدكتور هاني أباظة، عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد في الحوار الوطني، إن فكرة وجود المجلس أو المفوضية الخاصة بالتعليم هي ليست فكرة حديثة، وإنما خضعت للطرح قبل ذلك، والجميع انتظره لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

وأشار أباظة إلى أن إصدار أكثر من ١٥ قانونًا خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة تسببت في تخبط القرارات المختلفة، وقادت التعليم إلى ما هو سيئ، في ظل وجود فكر قد يكون يحمل الصواب أو الخطأ، وينتج عن ذلك سقوط التعليم.

واقترح ممثل حزب الوفد تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، خاصة أن مشروع القانون لم ينكر إلى البحث العلمي، مطالبًا بأن يخوض التجربة من خلال اختيار ٤ مشروعات قومية كبرى يسهم المجلس في تنفيذها بأفكار علمية.

ولفت أباظة إلى أن التعليم في مصر يعاني آفات كثيرة متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية والمؤسسة التعليمية ذاتها، وكذلك آفة أسلوب التقييم والتقويم، مطالبًا بوضع استراتيجية خاصة بالتعليم تكون هي المظلة التي توجه مستقبل التعليم في مصر إلى بناء الإنسان التي لن تتحقق من خلال استراتيجية ثابتة واستقرار للمنظومة حتى يكون هناك منتج حقيقي ونافع للدولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت قد أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق ٣١ مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.