الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب الوفد: التعليم فى مصر يعانى أزمات متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية

الدكتور هاني أباظة
الدكتور هاني أباظة

قال الدكتور هاني أباظة، عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد في الحوار الوطني، إن فكرة وجود المجلس أو المفوضية الخاصة بالتعليم هي ليست فكرة حديثة، وإنما خضعت للطرح قبل ذلك، والجميع انتظره لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

وأشار أباظة إلى أن إصدار أكثر من ١٥ قانونًا خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة تسببت في تخبط القرارات المختلفة، وقادت التعليم إلى ما هو سيئ، في ظل وجود فكر قد يكون يحمل الصواب أو الخطأ، وينتج عن ذلك سقوط التعليم.

واقترح ممثل حزب الوفد تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، خاصة أن مشروع القانون لم ينكر إلى البحث العلمي، مطالبًا بأن يخوض التجربة من خلال اختيار ٤ مشروعات قومية كبرى يسهم المجلس في تنفيذها بأفكار علمية.

ولفت أباظة إلى أن التعليم في مصر يعاني آفات كثيرة متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية والمؤسسة التعليمية ذاتها، وكذلك آفة أسلوب التقييم والتقويم، مطالبًا بوضع استراتيجية خاصة بالتعليم تكون هي المظلة التي توجه مستقبل التعليم في مصر إلى بناء الإنسان التي لن تتحقق من خلال استراتيجية ثابتة واستقرار للمنظومة حتى يكون هناك منتج حقيقي ونافع للدولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت قد أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق ٣١ مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

الدكتور هاني أباظة حزب الوفد الحوار الوطنى لجنة التعليم مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الأول من نوعه خارج أراضيها.. روسيا تبدأ تنفيذ مشروع ضخم فى اقتصادية قناة السويس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 عبر الدستور

نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا يناقش ديوان شعر "من بعد 12 بالليل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لايستحقون الذكاء الاصطناعي

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة