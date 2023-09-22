الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: العمل ما زال جاريًا لإعادة إعمار درنة بعد كارثة دانيال

درنة
درنة

كشف عبد السلام المسلاتي الكاتب الصحفي، تطورات الأوضاع في ليبيا بعد كارثة الإعصار دانيال، مؤكدًا أن العمل ما زال جاريًا لإعادة إعمار درنة.

وقال المسلاتي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن دعوة الحكومة الليبية المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة بمشاركة الدول الشقيقة أمر جيد، موضحًا أن المقصود من الإعمار هنا إعادة الحياة للمدينة الليبية المنكوبة.

وأضاف أن إعادة الإعمار تشمل البنية التحتية والأساسية الخاصة بالصحة ومياه الشرب، متابعًا: "كل المعلومات الآن تشير إلى الدعوة للمؤتمر، لكن يبقى السؤال الأهم وهو كيفية انعقاد هذا المؤتمر وماذا سيناقش، وهذا ما ستعلن عنه الحكومة الليبية في الأيام المقبلة".

كاتب صحفي: الحكومة الليبية تسعى لإنشاء مبانِ لضم النازحين والمشردين في بنغازي

وتابع: "الحكومة الليبية أنشأت لجنة طوارئ سريعة والفرق الطبية والصحية استجابت كذلك تسعى الحكومة لإنقاذ المشردين جرّاء الإعصار المدمر".

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إقامة مبان جاهزة في بنغازي خلال الأيام المقبلة تضم عددًا من الأسر النازحة التي فقدت منازلها.

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