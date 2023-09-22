"حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى وذويهم بالإسماعيلية

وزعت مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية، عدد 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وتستهدف مؤسسة "حياة كريمة" مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل"، التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر إحتياجًا، إذ تمت زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية للمرضى وذويهم بمستشفيات الإسماعيلية.

توزيع كراسي لذوي الهمم بالإسماعيلية

وفي وقتٍ سابق، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة "خُطى"، التي تستهدف ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربائية، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد لدعم ذوي الهمم.

واستطاعت مبادرة "خطى"، ضمن مبادرات "حياة كريمة"بمحافظة الإسماعيلية توزيع 70 كرسيًا كهربائيًا متحركًا، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجًا، كما نفذّت "خطى" احتفالية جمعت فيها أكثر من 2000 أسرة، لتسليمهم 2000 كرتونة مواد غذائية.

حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى

حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى

حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى

حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى

حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى