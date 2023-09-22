عقد اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال "بنات" ببني سويف

عقدت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف للمرحلة السنية مواليد (2010/2011/2012) بنات للموسم الرياضي 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح هشام الجبالي، مدير الشباب والرياضة، أن الاختبارات أُجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الأيتام وأبناء الشهداء والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدي، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

شهدت الاختبارات حضور كل من: محمد خليل، وإبراهيم أحمد، مندوبي الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن محمد علي إبراهيم الطنطاوي، المشرف الفني للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الأثقال والكابتن محمد حسان، خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الأثقال، عبدالرحمن صبري، نُظم معلومات الوزارة، الكابتن إيمان حسين، مدير المشروع ببني سويف، ومدربي وإداريي المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.