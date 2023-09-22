الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال "بنات" ببني سويف

الاختبارات
الاختبارات

عقدت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف للمرحلة السنية مواليد (2010/2011/2012) بنات للموسم الرياضي 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح هشام الجبالي، مدير الشباب والرياضة، أن الاختبارات أُجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الأيتام وأبناء الشهداء والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدي، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

شهدت الاختبارات حضور  كل من: محمد خليل، وإبراهيم أحمد، مندوبي الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن محمد علي إبراهيم الطنطاوي، المشرف الفني للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الأثقال والكابتن محمد حسان، خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الأثقال، عبدالرحمن صبري، نُظم معلومات الوزارة، الكابتن إيمان حسين، مدير المشروع ببني سويف، ومدربي وإداريي المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.

بني سويف الشباب والرياضة اختبارات الموهوبين رياضة

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ 1350 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

"مستقبل وطن": استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل الشباب ببني سويف

“حرفتك صنعتك”.. ورش حرف يدوية تستضيفها مراكزال شباب ببني سويف

نائب محافظ بنى سويف يشهد فعاليات تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية

تكريم 160 مزارعًا في احتفالية العمال والفلاحين بـ"مستقبل وطن" في بني سويف

"الشباب والرياضة" تطلق فعالية جديدة ضمن مشروع "الشباب يدير" ببنى سويف

"مياه بني سويف" تنظم لقاء توعوي ببعض الشباب المتطوع بالتعاون مع الشباب والرياضة

الانتهاء من تبطين أكثر من 700 كم من الترع في بني سويف

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الزمالك ضد المقاولون والإسماعيلى مع الاتحاد.. مواجهات الجولة 2 للدورى بعد غياب الأهلى

قبل لقاء سان جورج.. تاريخ مواجهات الأهلى أمام الفرق الإثيوبية

بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبصل.. التجار يكشفون الأسباب وموعد انخفاضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة