الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء على حفظى: نفذّنا 4 آلاف عملية خلال ألف يوم بحرب الاستنزاف

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

تحدث اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، عن النكسة وحرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أنه بعد نكسة 1967 أراد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أن يتنحى، لكن الشعب طلب منه أن يستمر وأن يعيد الأرض ويستعيد الكرامة المصرية.

وقال مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر أطلقت حرب الاستنزاف التي استمرت 1000 يوم، وشهدت تنفيذ أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية.

اللواء علي حفظي: ملحمة أكتوبر حررت الأرض 

كما أشار إلى أن ملحمة أكتوبر تضمنت جزءين هما: تحرير الأرض واستعادة شرف العسكرية المصرية، متابعًا: "لكي نحرر الأرض التي سُلبت منّا خلال 6 أيام، استغرقنا 22 سنة، حيث استعدنا طابا في مارس 1989، وناضلنا في صراع عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحكيمي حتى لا نترك شبرًا من أرض مصر".

وأكد حفظي، أن هذه الملحمة شارك فيها الجيش والقيادات والشعب، وأهم مرحلة في هذه الملحمة هى أول 6 سنوات بعد النكسة، حيث تمت إعادة بناء الجيش المصري في غضون 3 إلى 4 سنوات، ووصلَّنا رسالة إلى الطرف الآخر بأنه سيدفع الثمن طالما بقى على أرضنا وبالفعل".

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