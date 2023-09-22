غرق طالب فى النيل بأطفيح وكشف ملابسات مصرع شاب داخل مغسلة بالحوامدية

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا.

وكشف التقرير الطبي أن سبب وفاة الطالب، هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ بغرق شاب والاستعانة برجال الإنقاذ النهري

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالبًا تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب مرور عدة أيام، عثر على جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شاب داخل مغسلة في الحوامدية

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب في الحوامدية، وتبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي داخل مغسلة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مغسلة في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابًا أصيب بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.