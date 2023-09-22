الجيزة تعلن مواعيد تسليم المدافن الجاهزة بطريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة عن أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "١٣" وجبانة "١٤".

وأوضحت محافظة الجيزة إلى جميع الحاجزين، أن مكان التسليم بمدخل رقم (٥) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع البدء بتسليم الحاجزين بجبانة (١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٤ وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٢ طبقًا للمواعيد المحددة والكشف المرفق.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حمودة، ويوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ سيتم تسليم الحبانة ١٣ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حمودة.

ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، وتسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٢/١٠ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد ، ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، والاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٩ سيتم تسليم جبانة ١٣ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد احمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد.

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانه ١٤ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ وحتي ٢٠٢٣/١١/٢ كما موضح كالآتي:

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول معاذ عبدالناصر ابو سريع ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول معاذ عبدالناصر أبو سريع، ويوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣، سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٢،١٠ والتربي المسئول محمد بدر عبدالمقصود، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥، سيتم تسليم جبانة رقم ١٤ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦، سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول بدر عبدالجواد شلبي، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ سيتم تسليم جبانة١٤ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي ، ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١، سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢، سيتم تسليم الجبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول بدر عبدالجواد شلبي .

وتنوه محافظة الجيزة علي جميع السادة الحاجزين الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسر علي القائمين علي التسليم مع الأخذ في الاعتبار في حال وجود عطلات رسمية سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي .

كما تنوه محافظة الجيزة أنه يتعين علي صاحب الشأن ضرورة أحضار المستندات الآتية :-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.