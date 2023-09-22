الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ "الشاهد": موقف نجيب محفوظ من السادات لم يكن بنفس عنف موقفه من عبدالناصر

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب  والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقف نجيب محفوظ من السادات ونصر أكتوبر كان مختلفًا عن موقف الأستاذ هيكل. 

 

وأضاف القعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن نجيب محفوظ انتقد الزعيم جمال عبدالناصر كثيرًا في رواياته، لكنه كان يرى أن الحرب مع العدو الإسرائيلي لابد لها من نهاية ، كما أنه لم يكن ضد السادات بشكل مطلق ، معقبا: "صحيح أن رواياته التي تنتقد الحياة في حكم السادات مهمة جدًا وانتقت أشياء تؤثر على شرعية السادات نفسه، إنما لم يكن له موقف بنفس عنف موقفه من جمال عبدالناصر". 

 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الروائي يوسف القعيد الإعلامي محمد الباز نجيب محفوظ جمال عبدالناصر

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