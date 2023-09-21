12.8 مليون مستفيد.. إدراج 905 قرى بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

أدرجت الحكومة 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري الذى ينفذ على 3 مراحل تغطى 4741 قرية بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة بكُلفة قاربت تريليون جنيه وتستحوذ محافظات الجنوب على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذّة بالمُبادرة.

• المنيا أعلى محافظات الصعيد مشاركةً في «حياة كريمة»

ووفق تقرير لوزارة التخطيط، حصلت “الدستور” على نسخة منه، تأتي محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بعدد 192 قرية تضم 2.5 مليون نسمة، يليها سوهاج بـ181 قرية تضم 2.8 مليون نسمة، فأسيوط 150 قرية تضم 2.4 مليون نسمة، ومحافظة أسوان 102 قرية تضم 900 ألف نسمة، محافظة قنا 86 قرية تضم 1.5 مليون نسمة، بنى سويف 66 قرية تضم 838 ألف نسمة، محافظة الفيوم 66 قرية تضم مليون نسمة، والأقصر 36 قرية تضم 606 ألف نسمة، ومحافظة الوادى الجديد 26 قرية تضم 34 ألف نسمة.

• أبرز تدخلات حياة كريمة

تتمثل أبرز تدخلات حياة كريمة فى الصعيد فى إنشاء 8265 فصل دراسى، 649 وحدة صحية، و897 مشروع صرف صحى، وإنشاء 265 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

• عدد القرى المُدرجة بالمبادرة الرئاسيّة

وأشار التقرير إلى أن عدد القرى المُدرجة بالمبادرة فى المنيا نحو 192 قرية تضم 2.5 مليون نسمة، وتشمل المشروعات إنشاء 1484 فصلاً دراسيًا و116 مدرسة، 162 وحدة صحية و2 مستشفى مركزي، 33 نقطة إسعاف، 9 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب و192 مشروع صرف صحي و17 محطة معالجة، 192 مشروع كهرباء، و32 مجمع خدمات حكومية و54 مركز شباب، تأهيل وتبطين ترع بطول 541 كم، رصف طرق داخلية ورئيسية بطول 507 كم و37 كوبرى رى، و32 مجمع خدمات زراعية و8 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.