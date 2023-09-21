الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الموسيقار هانى فرحات: قدرات مصر تؤهلها لتكون الأولى على مستوى السياحة عالميًا

الموسيقار هاني فرحات
الموسيقار هاني فرحات

قال  الموسيقار هاني فرحات، إن مصر استعمرت وجدان الوطن العربي بفنونها وموهوبيها. 

وأضاف الموسيقار هاني فرحات خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد في العالم كله مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين، معقبا: "لم أستغرب نجاح مهرجان العلمين لأنه دليل على ريادة مصر". 

مصر دولة على مستوى السياحة في العالم

وتابع الموسيقار هاني فرحات: "شعرت بطاقة إيجابية خلال فعاليات حفلي بمهرجان العلمين، وكنت أقدم حفلتي وأنا أستمتع بما أقدمه، وهي حفلة مهمة جدا في حياتي وفي تاريخي".

وأردف الموسيقار هاني فرحات: "لا يوجد أفضل من أن تشعر بأنك سبب في سعادة إنسان آخر، حتى لو كانت سعادة وقتية، لا يوجد أفضل من هذا الإحساس في الدنيا".

وأكد الموسيقار هاني فرحات، أن قدرات مصر تؤهلها لتكون على مستوى السياحة في العالم. 

الموسيقار هاني فرحات برنامج عاصمة الفنون قناة القاهرة الإخبارية الساحل الشمالى مدينة العلمين الجديدة

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