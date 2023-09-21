خبير سياحي يكشف أهمية تطوير المناطق السياحية في سيناء

قال هشام هزاع، الخبير السياحي، إن التطوير في سيناء ملحوظ للعالم كله وظهر في كافة المناطق السياحية في سيناء من المطارات ومتحف شرم الشيخ والجاذب للسياحة الخارجية، وكذلك قصور الثقافة والجاذبة للسياحة الداخلية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع التجلي الأعظم وسانت كاترين، كلها مشاريع كبرى تزيد من أعداد السياح خاصة السياحة الدينية لأنها تشمل 3 ديانات، مشيرًا إلى أنه يوجد رحلات حج سياحية للمنطقة.

تطوير المطارات لزيادة أعداد السياح

وتابع أن التطوير في مطار شرم الشيخ وزيادة طاقته الاستيعابية، وكذلك مطار سانت كاترين ليستوعب 600 سائح في الساعة وبدلا من انتظار 3 طائرات توسعته ليكفي 12 طائرة، هذا بالإضافة للسياحة الاستشفائية، مشيرًا إلى أنه تم بناء فنادق بحجارة تناسب البيئة بالإضافة إلى شرم الشيخ بها سياحة المؤتمرات والتي تنشط في فصل الشتاء وكل هذا يزيد من أعداد السياحة.