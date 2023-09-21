الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الغربية" تنظم يومًا لحصاد أصناف الأرز الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، يومًا لحصاد محصول الأرز صنفى "سخا سوبر 302و303، ضمن احتفالات المديرية بالعيد القومي لمحافظة الغربية وعيد الفلاح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وبحضور كل من الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه  نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور خالد جاد، والدكتور مجاهد عمار وكيلى معهد البحوث الحقلية .

وشهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية و مزارعى الناحية و ذلك بحقل  محمد النقيب بقرية بوريك الحجر. 

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد  أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذى رحب  بالحضور وتحدث عن أهمية الارز كمحصول استراتيجى وعن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة لخدمة المزارعين.
 

أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة

‌واستكمل  الدكتور علاء خليل،  الحديث عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

 

‌وأكد  الدكتور حمدى الموافي، أن أصناف الارز “سخا سوبر 302،303” تتميز بالإنتاجية العالية وتتحمل الظروف الغير مواتية وقصير العمر حيث أن فترة النمو 115 يوم ويحتاج إلى الرى كل 8 أيام ومعدل استهلاكه من المياة أقل من 4 آلاف متر مكعب وبالتالى فإنه يصبح مثله أى محصول آخر له منافس في الدورة الصيفية من ناحية أستهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق 5 طن للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى  وتتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.

وأضاف أنه تم تقدير متوسط محصول الفدان للأرز والذي قدر بـ 5.1 طن للفدان. 

مديريه الزراعة بالغربيه حصاد مكبر لمحصول الأرز سخا يوم الحصاد العيد القومي لمحافظة الغربية الإرشاد الزراعي مركز البحوث الزراعية

مواد متعلقة

وكيل «زراعة الغربية» يُناقش تطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)