"زراعة الغربية" تنظم يومًا لحصاد أصناف الأرز الجديدة

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، يومًا لحصاد محصول الأرز صنفى "سخا سوبر 302و303، ضمن احتفالات المديرية بالعيد القومي لمحافظة الغربية وعيد الفلاح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبحضور كل من الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور خالد جاد، والدكتور مجاهد عمار وكيلى معهد البحوث الحقلية .

وشهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية و مزارعى الناحية و ذلك بحقل محمد النقيب بقرية بوريك الحجر.

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذى رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الارز كمحصول استراتيجى وعن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة لخدمة المزارعين.



أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة

‌واستكمل الدكتور علاء خليل، الحديث عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

‌وأكد الدكتور حمدى الموافي، أن أصناف الارز “سخا سوبر 302،303” تتميز بالإنتاجية العالية وتتحمل الظروف الغير مواتية وقصير العمر حيث أن فترة النمو 115 يوم ويحتاج إلى الرى كل 8 أيام ومعدل استهلاكه من المياة أقل من 4 آلاف متر مكعب وبالتالى فإنه يصبح مثله أى محصول آخر له منافس في الدورة الصيفية من ناحية أستهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق 5 طن للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى وتتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.

وأضاف أنه تم تقدير متوسط محصول الفدان للأرز والذي قدر بـ 5.1 طن للفدان.