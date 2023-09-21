ناقد فني لـ"أطياف": بليغ حمدي رفض الحصول على مكافأة مالية نظير لأغانيه الوطنية

قال الناقد الفني والكاتب الصحفي، أيمن الحكيم، إن هناك جنود مجهولة في تنفيذ الأغاني الوطنية مثل مهندس الصوت محمد زكريا، والفرقة الماسية.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج "أطياف"، المذاع على قناة "الحياة"، من تقديم الدكتورة صفاء النجار، أن أغنية "عبرنا الهزيمة"، استهلمت من عنوان مقال لـ"توفيق الحكيم".

الصدق أهم عوامل استمرارية نجاح الأغاني الوطنية

وتابع الحكيم، أن الصدق من صناع الأغاني الوطنية، أهم العوامل التي جعلت الأغنية الوطنية حية رغم مرور عشرات السنوات عليها، قائلًا: " بليغ حمدي رفض الحصول على مكافأة نظير الأغاني الوطنية التي قدمها".

وقدم الملحن والمطرب أحمد بدوي، باقة من أجمل الأغاني الوطنية، "بسم الله"، وحب الوطن فرض عليا"، يعني ايه كلمة وطن، ياأغلى اسم في الوجود"، لافتًا إلى أن اللحن والكلمات يرتبطان ببعضها، في نجاح الأغاني الوطنية.

وأشار بدوي إلى مبادرة قام بها تحت إسم "أغاني مستخبية"، بحث فيها عن أغانٍ وطنية لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كاف، مطالبا بضرورة توثيق الأغاني الوطنية للحفاظ على ذاكرة الشعب المصري.