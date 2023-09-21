الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادى الجديد يشارك بمهرجان "النباتات الطبية والعطرية" فى الفيوم (صور)

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشارك مهرجان النباتات الطبية والعطرية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، في فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، والذى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ولفيف من نواب المحافظين ورؤساء الهيئات والمزارعين.

الزملوط: محافظة الوادي الجديد تشهد التنمية الحقيقية بالقطاع الزراعي

واستعرض المحافظ خلال كلمته، جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تهتم بالقطاع الزراعي كأساس لكافة مجالاتها التنموية، معربًا عن استعداد المحافظة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لإطلاق مبادرة لزراعة 20 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الشأن، وكذا استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الثالثة على أرض المحافظة في العام القادم.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد المحافظ وضيوف المهرجان معرض النباتات الطبية والعطرية ومنطقة بازارات الحرف اليدوية، كما تم تكريم داعمي ورعاة المهرجان، وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات.

وأكد الزملوط أن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة، بلغ نحو 74 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الأحمال المتزايدة بالتزامن مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمحطة توليد كهرباء الفرافرة (قدرة 3.8 ميجاوات) والتي تم دعمها بوحدة توليد بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه؛ وذلك للاطمئنان علي استقرار التغذية الكهربية بالمركز يرافقه المهندس ياسر عمر مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن تقديره لدعم وزارة الكهرباء ومسئولي الشركة القابضة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على إجراء عمرة لـ 3 وحدات توليد لتحسين كفاءة قدراتها بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بإجمالي قدرات( 5.7  ميجاوات) وبتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.

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